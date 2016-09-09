總統出席體育推手獎 擔任頒獎人

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105年體育推手獎今天在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行頒獎典禮，總統蔡英文出席典禮並擔任頒獎人，代表政府表達感謝之意。

教育部體育署表示，體育事業發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，也需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，與政府攜手提供進步的動力。

為了向幕後英雄表達感謝及敬佩之意，體育署從民國98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動。1050909

(中央社)