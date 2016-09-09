新片看板 玩命直播尬鬼打牆

「玩命直播」以直播闖關遊戲結合現代網路亂象，迎戰泰國鬼片「鬼打牆」，改編美國2009年真實事件的「薩利機長：哈德遜奇蹟」，以及融合3代親情及家庭美食的「美味秘方」。

1.玩命直播（Nerve）改編暢銷青少年小說，由好萊塢影星戴夫法蘭柯（Dave Franco）和艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）主演，描述一款網路瘋傳的直播闖關遊戲，網友砸錢出題看直播，玩家賺錢搶名氣，鋌而走險完成一關比一關更大膽的任務，卻一步步踏入無法控制局面，想不玩都不行。

2.鬼打牆（Take me home）由泰國男星馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）主演，描述因嚴重車禍喪失部分記憶的「譚」，回到家中發現有個不存在的姊姊，嫁給生物學家，一家人歡喜團圓，背後卻隱藏恐怖祕密，家中自殺亡靈不時拉著同住的活人陪葬，「譚」漸漸想起失憶原因與「家人」真正身分。

3.薩利機長：哈德遜奇蹟（Sully）改編真人實事，運用IMAX 65厘米攝影機拍攝，由奧斯卡金像獎影帝湯姆漢克（Tom Hanks）主演，講述一架全美航空1549號空中巴士A320從美國紐約飛往西雅圖，爬升過程遭黑雁撞擊，兩邊引擎熄火，機長薩利與副駕駛決定迫降哈德遜河河面，機上155人全數生還。

4.美味秘方（Final Recipe）以溫潤人心的3代親情，將家庭美食記憶全數呈獻，由韓國男團「Super Junior-M」台裔成員Henry、國際影星楊紫瓊及黃經漢主演，橫跨新加坡、泰國、中國大陸上海等地拍攝，楊紫瓊化身美食節目製作人，以嚴苛試吃態度與火辣毒舌風格，讓廚藝競賽更精彩刺激。1050909

(中央社)