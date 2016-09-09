日股持平收 北韓核試抵銷日銀利多傳聞

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我要評比

東京股市今天收盤近乎持平，北韓進行核試的利空抵銷日本央行可能加碼振興措施的利多傳聞。

日經指數收盤微漲0.04%，或6.99點，收在16965.76點；東證指數收盤小跌0.16%，或2.09點，來到1343.86點。（譯者：中央社劉淑琴）1050909

(中央社)