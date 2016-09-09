毆打傷人棄置路邊致死 男子遭判14年

柯姓男子等3人僅因有人稱陳姓男子為老大，就持電擊棒、球棒毆打陳男，將陳姓男子打成重傷棄置路邊致死，帶頭的柯男遭判14年徒刑，另2人則被判13年到5個月不等的徒刑。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，柯姓男子等4人平時就在伸港地區參與陣頭活動，柯男得知有人在網路上說陳姓男子自稱是伸港茶行的老大，因而四處打探陳姓男子的地址。

柯男等人得知陳男住處後，想要把陳姓男子找出來教訓一下，柯男等人開車在陳男住處外等候，看到陳姓男子騎機車回到家，不分青紅皂白就把陳姓男子帶上車，先用電擊棒將陳男電暈，綑綁手腳，然後持棍棒毆打陳男的頭部和手腳，將陳姓男子打成重傷後，找來林姓男子和羅姓男子幫忙。

林姓男子和羅姓男子開車載著重傷的陳姓男子，將車子開到伸港鄉中興運動公園，將陳姓男子棄置在公園廁所旁的通道，林姓男子則打119報案，警消趕到現場，陳姓男子送醫後仍因傷重不治。

法院審理此案時，柯姓男子等人坦承有遺棄陳姓男子的事實，柯男則承認有凌虐和毆打陳姓男子，不過辯稱是陳姓男子先向他咆哮，才把人擄走及毆打。柯男等人委任的律師則指出，柯男等人把陳男放在公園後，有等到救護車到了之後才離開，沒有遺棄罪犯意。

法官認為，柯姓男子等人與陳姓男子素不相識，無怨無仇，竟痛下毒手，造成陳姓男子受到傷害導致死亡，使被害人家屬痛失至親，行為危害甚大，因此依刑法剝奪他人行動自由等罪，判處柯姓男子有期徒刑14年，至於其他2名被告則被判有期徒刑13年以及5個月，全案仍可上訴。1050909

(中央社)