竹市府變身希臘劇場 祭特洛伊10日開演
金枝演社的經典戲劇鉅作「祭特洛伊」，明晚7時將在新竹市政府前廣場開演，要讓原本就是歷史建物的新竹州廳，變身成為千年希臘劇場。
新竹市政府表示，「2016仲夏藝文季」最終場壓軸大戲「祭特洛伊」將於明晚登場，這次演出是以「環境劇場」為主軸，並以新竹州廳古蹟為景，上演一場專屬新竹市獨有的華麗戲劇盛典。
新竹市長林智堅表示，「祭特洛伊」是新竹市第一場環境劇場，也是金枝演社第一回以市府為景，更是10年來首次無售票演出。
林智堅說，仲夏藝文季活動自從去年開辦以來，深獲市民好評、場場爆滿，今年不僅擴大舉辦，更邀請專業的國際級劇團演出，從6月至9月共計8場次，均自由入場，讓新竹市充滿藝文氣息。
竹市府文化局表示，「祭特洛伊」多次以古蹟作為表演場域，第一次以市府州廳為景做演出，該劇從場景的佈置、事前的彩排，都動用相當多的人力物力，浩大工程，連續2天的技術排演，就已吸引大批民眾駐留觀賞。
文化局指出，「祭特洛伊」改編荷馬史詩「伊利亞特」（Iliad），描述死亡暴力與文明輓歌的特洛伊戰爭。由導演王榮裕領軍，以全本河洛語的優美聲韻，將木馬屠城的古希臘悲劇移轉台灣。
導演王榮裕表示，史詩滿載的死亡暴力之戰，是歷史亙古的循環，但更是人類對生存的價值、意義、希望、與愛的深刻展現，並從中找到身而為人的定位與意義。而這齣戲，不只是獻祭予史詩和神靈，更獻祭予台灣，獻祭予眾生及土地。
文化局表示，「祭特洛伊」明晚在市府前登場，周邊部分道路包括中正路（中央路至英明街）、中山路（大同街至中正路）、英明街（中正路至大同路）自今晚8時起將進行封街，需請民眾配合警方指揮改道，遵守交通規則。1050909
(中央社)
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