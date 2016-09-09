埔里鐵皮屋火警 迅速撲滅

埔里鎮忠孝路上一間木造鐵皮屋突然起火。（廖肇祥攝）

起火的木造鐵皮屋位於埔里鎮知名小吃「飛龍麵店仔」隔壁。（廖肇祥攝）

埔里鎮知名的小吃店「飛龍麵店仔」隔鄰的木造鐵皮屋，下午2時左右突然起火，火勢迅速延燒，鐵皮屋幾乎付之一炬，幸好無人傷亡，並未擴及隔鄰店面，附近居民指出，有見到鐵皮屋旁新建的鋼骨建築工人正在焊接，懷疑是火星掉落在鐵皮屋上引起，但真正的起火原因，消防隊還要進一步調查。

(中時)