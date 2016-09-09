心靈與視覺的雙重震撼－盧俊達菩提葉個展
新北市文化局、新北市議員陳儀君服務處聯合主辦的「盧俊達菩提葉個展」，將於9月10至24日在新北市藝文中心B1特展室，展出金菩提葉及油畫作品共25件，價值新台幣上百萬元，十分珍貴稀有。
新北市議員陳儀君指出，菩提葉畫像於由於製作困難，自古以來一般佛寺若能珍藏幾片菩提葉畫，即視為「鎮寺之寶」。而盧俊達（法號：覺妙玄明）不僅在菩提葉上鍍以純金，連顏料也用紅藍寶石、瑪瑙、珊瑚、珍珠、硨磲等各式礦物材質研磨而成，佛菩薩法相上還裝飾有鑽石、翡翠、祖母綠等寶石，價值不斐。故此次展覽也是特別情商，才能展出如此難得的金菩提葉畫作。
盧俊達是台南縣人，國中畢業後專心學習油畫，退伍後以商業繪畫及人物、風景畫維生。20年前接觸禪宗後，引發佛像繪畫興趣。盧俊達說，習禪後很自然地一直想畫佛像，得知有用菩提葉作畫的傳統，由此啟發創作念頭。
特別的是，盧俊達所使用的菩提葉來自於釋迦牟尼佛證道之菩提樹的分株。這棵從印度移植來台的菩提樹，葉子比一般菩提葉大，經過去除葉肉、真空濺鍍純金或貼金後，顯得玲瓏耀眼，令人愛不釋手。配合天然寶石礦彩，以及盧俊達的細緻工筆，更使每幅作品顯得莊嚴非凡。
至今盧俊達已完成近200幅作品，包括除了佛菩薩之外，道教的太上老君、媽祖，乃至基督教的耶穌與伊斯蘭教的阿拉皆在其畫作之列，突破了傳統宗教藩籬。在國父紀念館展出時，曾創下參觀人次高達十多萬人的佳績。
本次展覽以佛道教法相為主，包含油畫《佛陀》、金菩提葉畫《葉衣觀音》、《達摩祖師》、《太上老君》等作品。
文化局表示，期望透過金菩提葉畫展，達到宗教交流、淨化人心之目的。藝術家也期待此次展覽能帶給觀眾「心靈與視覺的雙重震撼」，為新北市民帶來美好的秋節獻禮。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。