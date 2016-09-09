心靈與視覺的雙重震撼－盧俊達菩提葉個展

新北市文化局、新北市議員陳儀君服務處聯合主辦的「盧俊達菩提葉個展」，將於9月10至24日在新北市藝文中心B1特展室，展出金菩提葉及油畫作品共25件，價值新台幣上百萬元，十分珍貴稀有。

新北市議員陳儀君指出，菩提葉畫像於由於製作困難，自古以來一般佛寺若能珍藏幾片菩提葉畫，即視為「鎮寺之寶」。而盧俊達（法號：覺妙玄明）不僅在菩提葉上鍍以純金，連顏料也用紅藍寶石、瑪瑙、珊瑚、珍珠、硨磲等各式礦物材質研磨而成，佛菩薩法相上還裝飾有鑽石、翡翠、祖母綠等寶石，價值不斐。故此次展覽也是特別情商，才能展出如此難得的金菩提葉畫作。

盧俊達是台南縣人，國中畢業後專心學習油畫，退伍後以商業繪畫及人物、風景畫維生。20年前接觸禪宗後，引發佛像繪畫興趣。盧俊達說，習禪後很自然地一直想畫佛像，得知有用菩提葉作畫的傳統，由此啟發創作念頭。

特別的是，盧俊達所使用的菩提葉來自於釋迦牟尼佛證道之菩提樹的分株。這棵從印度移植來台的菩提樹，葉子比一般菩提葉大，經過去除葉肉、真空濺鍍純金或貼金後，顯得玲瓏耀眼，令人愛不釋手。配合天然寶石礦彩，以及盧俊達的細緻工筆，更使每幅作品顯得莊嚴非凡。

至今盧俊達已完成近200幅作品，包括除了佛菩薩之外，道教的太上老君、媽祖，乃至基督教的耶穌與伊斯蘭教的阿拉皆在其畫作之列，突破了傳統宗教藩籬。在國父紀念館展出時，曾創下參觀人次高達十多萬人的佳績。

本次展覽以佛道教法相為主，包含油畫《佛陀》、金菩提葉畫《葉衣觀音》、《達摩祖師》、《太上老君》等作品。

文化局表示，期望透過金菩提葉畫展，達到宗教交流、淨化人心之目的。藝術家也期待此次展覽能帶給觀眾「心靈與視覺的雙重震撼」，為新北市民帶來美好的秋節獻禮。

(中時)