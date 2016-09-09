工廠老闆涉改造槍枝遭逮　稱滅鼠驅蛇用

陳男子涉嫌購買空氣獵槍，改造增加射擊力，遭查獲供稱買來「滅鼠」及「驅蛇」。（陳淑芬翻攝）

47歲陳姓男子在桃園市龜山區開設貨車斗工廠，涉嫌上網購買2把空氣獵槍，改造增加射擊力。中市刑大偵四隊日前查獲，陳男否認改造，供稱因工廠周邊常有老鼠及蛇入侵，他買空氣槍來「滅鼠」及「驅蛇」。

警方調查，陳男在桃園市龜山區開貨車斗製造工廠，在105年初上網購買2把空氣獵槍及狙擊瞄準鏡。警方循線追查，日前至現場查緝，起出2支空氣獵槍，經測試後，均能穿透2片鋁板，具殺傷力。

陳男供稱，因工廠位置靠近山區，後方是山溝及山坡樹欉，雖工廠周邊設圍牆，但還是時常會有老鼠及蛇入侵工廠內，他買來在工廠內獵殺老鼠、驅趕蛇，未用來犯案，並否認改造槍枝，指稱買來就有如此火力，且不知持有改造空氣槍違法。

警方訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

(中時)