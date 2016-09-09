景美拔河隊成功衛冕 完成女子500公斤組公開賽四連霸

景美師大拔河聯隊昨天挑戰2016年世界盃室外拔河錦標賽「U23 女子500公斤組公開賽」、「女子500公斤組公開賽」賽事，最後順利奪得雙金 !

2016世界盃室外拔河錦標賽於昨日登場，聯隊在首次增加的「U23」組別就拿下冠軍，今天凌晨續戰女子500kg公開賽， 在決賽中以2:0擊敗瑞士Sins A，成功衛冕四連霸！

景美師大拔河聯隊，於女子500公斤組公開賽預賽中，除了與瑞典Stenungsund A戰成1:1平手外，其餘五場賽事皆以2:0取勝，順利以預賽B組第一名進入四強準決賽。四強賽對手為A組第二名的英格蘭 Army Ladies，也順利以2:0打進冠亞軍決賽！最後在決賽中以2:0取勝對手瑞士Sins A，贏得女子500公斤組公開賽冠軍。

特別的是，在「U23」組別擔任教練的李洳君，在「女子500公斤組公開賽」，回到熟悉的選手身分，下場和學妹一起拼戰，且和隊友施昭伃、王若存三人，都是景美女中拔河隊的首代金牌選手。

李洳君對提到一天內扮演教練和選手兩種身分表示，第一次擔任現場指揮教練，雖然郭昇教練也在旁邊，但礙於規定只有指揮教練能出聲指導，其實比自己擔任選手時緊張許多許多，但當過教練再下場擔任出賽選手，就感覺如釋重負，也變得冷靜許多，也在賽事獲得最棒的體驗與收穫。

(中時)