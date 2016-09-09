野村周平來台挑戰馬拉松拍攝 秒秀中文逗樂台妹
日劇《心有所屬》特別版日前在台灣拍攝，日劇男演員野村周平專程來台演出，SpeXial團員Teddy、文雨非、A’N’D雨婷等人也和野村周平有對手戲。野村周平因日版仍在趕拍，抽空來台24小時，一天之日完成拍攝行程。文雨非則是挑戰30小時不睡，從北京趕回台灣後，拉著行李急奔拍攝現場，讓她直呼：「好刺激哦！」
文雨非為了演出《心有所屬》特別版，剪掉留了12年的長髮，「我本來就有想剪短髮，聽到的時候很開心。不過真的要剪的前一晚，就感覺心慌慌。」頭髮剪短後，笑說：「我還是迷戀長髮，感覺很性感。這陣子滑手機，看到歐美女生的長髮，就會感嘆自己的長髮沒了。」
除了長髮為戲剪，文雨非為了跟野村周平對戲，更是勤練日文，「當確定我要接演這戲的時候，我的日文家教老師聽到超興奮，還免費教我日文。」周圍好友更提供許多野村周平相關資訊，她笑說：「他是很活潑的男生，中文也很好。」
野村周平來台雖然只有短短24小時，卻很興奮，從凌晨兩點一路拍到下午兩點，非但沒喊累，還成為劇組的開心果，逗得現場工作人員很開心。他有四分之一的中國血統，中文程度還不錯，雖然拍攝時有翻譯幫忙，他不時會以中文開玩笑地說：「我聽得懂！我中文沒問題。」讓拍攝現場多了不少歡笑聲。
SpeXial團員Teddy和野村周平年齡相仿，兩人初次合作，Teddy說：「我在旁邊等戲時，看他在螢幕上的畫面，覺得很可愛、熱情，看他演戲，覺得很有活力。」雖然合作時間短，Teddy仍開心認識一位好友，「希望下次還能有合作機會。」
(中時)
關鍵字：野村周平
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