紛擾12年 國家電影中心確定落腳新莊副都心

新北市長朱立倫（右）與文化部長鄭麗君（左）今天在市府簽約，共同打造「台灣電影文化園區－國家電影中心」。（孟祥傑攝）

新北市長朱立倫（右）與文化部長鄭麗君（左二）、導演李行（左一）今天在市府剪綵，宣布「台灣電影文化園區－國家電影中心」啟動。（孟祥傑攝）

新北市長朱立倫（右）與文化部長鄭麗君（左二）、導演李行（左一）、作家小野（左四）今天在市府剪綵，宣布「台灣電影文化園區－國家電影中心」啟動。（孟祥傑攝）

籌設並延宕12年的「台灣電影文化園區—國家電影中心」，今天（9日）下午由新北市長朱立倫與文化部長鄭麗君在新北市政府8樓簽約，確定落腳新莊副都心，並邀請多名資深電影工作者見證，將由新北市負責硬體建設，文化部則負責後續內裝與營運，斥資3.96億元，預計2020年完工啟用。

朱立倫致詞時特別套用多部知名電影片名說，台灣電影文化園區就像「那一年我們追的女孩一樣」，經過12年終於底定落腳新莊，在眾多「好男好女」、「飲食男女」期盼與見證下，這場簽約儀式是讓大家最歡欣的一場「喜宴」，也要感謝所有前輩、先進與文化部擔當「推手」，促成這樁美事。

朱立倫指出，台灣電影文化園區占地2.6公頃，地價市值高達136億元，雖然有人覺得將新莊副都心精華地段用來蓋電影中心、電影文化園區有點可惜，但他覺得這是應該要做的事，其中第1期工程為1公頃的電影中心，預定2020年完工，用來保存見證台灣電影歷史與文化發展的電影資料，第2期工程則將打造1.6公頃的電影文化園區，用來推動電影文創產業。

鄭麗君也說，她擔任立委時，就一直關心國家電影中心的進度，她上任文化部長後，因文化部也位在新莊，她每天經過預定地，就不斷提醒自己要盡快完成這件事，今天正式簽約，感覺很開心，尤其今天是台語電影60周年紀念日，更別具意義。

鄭麗君指出，台語電影60年來拍了上千部作品，但因台灣長期以來沒有完整的國家電影中心來保存這些珍貴資產，目前只剩下173部，其中167部已搶救修復完成，還有6部修復中；另不少台灣經典電影也有其他國家電影人在幫忙修復，文化部未來也將與國外及中國大陸合作，好好保存這些屬於台灣人的記憶與寶藏。

新聞局表示，國家電影中心除典藏電影資產外，初步規畫設有放映廳、圖書館、展覽室等，擔負推廣電影文化及促進電影產業發的效力，未來也將打造成影視產業園區。

(中時)