9月9日國民體育日 新北球類競賽「秀」創意

學生響應國民體育日。（蘇俞璇翻攝）

趣味球賽。（蘇俞璇翻攝）

參與學生合影。（蘇俞璇翻攝）

9月9日為新北市政府教育局響應國民體育日，舉辦「秀！創意球類競賽活動！」今（9）日在秀朗國小熱鬧展開，鼓勵學生每週在校運動達150分鐘政策，提升學生運動參與，讓學生享受運動樂趣，新北市府教育局副局長蔣偉民出席現場，為2200位參賽選手們加油打氣。

副局長蔣偉民表示，秀朗國小舉辦創意球類競賽已經邁入第3年，已成為每年9月9日當天全校最期待的活動。

其中「汽排球、彈接球、傳接球、達陣」等競賽項目是由新北市健體輔導團設計研發，發展極具創意、趣味性、競爭性的班際體育活動，運用簡單的遊戲規則與球具，學生不分性別都很容易入門參與，落實「時時可玩、處處可動」的理想，藉此激發全市校園運動風氣，養成學生良好的運動習慣，相當有意義。

秀朗國小規劃每年級各有不同的創意球類競賽，分別為三年級的汽排球、四年級的彈接球、五年級的傳接球以及六年級的達陣，以班級競賽方式將男、女生分組，每班3隊各比賽一場，每場比賽進行5分鐘，贏得兩場比賽的班級即為獲勝。

而「汽排球」項目融入了折返跑、「彈接球」帶入徒手網球概念、「傳接球」結合影子遊戲、「達陣」則類似手球競賽等。趣味化的活動設計，讓學生揮灑汗水、享受運動樂趣。

教育局表示，新北市學生體適能通過率自102學年度58.24%提升到104學年度的63.54%，顯示學生運動參與成效的進步與成長，朝著「運動九九、健康久久！」的目標邁進，共創新北運動樂活校園的理想。

(中時)