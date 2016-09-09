郭富城紅館開唱 嫩模女友穿透視裝來了

方媛昨穿透視裝參加男友演唱會。（圖／取自《on.cc東網》）

郭富城7日跨過人群，向女友打招呼。（圖／取自《on.cc東網》）

天王郭富城近日在香港紅館一連舉辦十多場演唱會，此次為他去年底認愛小23歲嫩模方媛後首度在家鄉開唱，而方媛也多次大方現身，昨(8日)是郭富城在紅館的尾場，方媛不意外地在開場前再度悄悄入席，並從後台通道入場，還超辣的選穿黑色薄紗透視裝，氣勢相當有天王嫂風範。

28歲的方媛近日忙參加男友郭富城演唱會，一連參加了幾晚，曾被媒體拍到她疑因勞累，似乎有些面部浮腫，但她到廁所補妝後，又變回光鮮亮麗的模樣，果然年輕就是本錢。昨晚逢郭富城最終場，方媛自然不可錯過，還穿上黑色透視裝現身，從後台通道入場，並坐在主辦單位安排的中間黃金座位，但當攝影記者擁上前拍照時，方媛露出一臉尷尬，似乎對戀情被關注相當無奈。

(中時電子報)