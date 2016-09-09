認識新店生態文史 大家一起來「抓寶」

「2016攝影眼在二叭子與烏來」攝影特展結合時下最夯的「寶可夢」遊戲，讓民眾在抓寶的同時認識新店文史館與自然生態景觀，領略新店自然生態人文之美。（蘇俞璇攝）

全民瘋抓寶！新北市立圖書館新店文史館特別結合現今最夯的寶可夢遊戲，邀大家一起來走訪新店文史館、二叭子植物園區、烏來林業生活館、與碧潭吊橋，抓寶同時認識新店的生態人文之美。

9月10日起，將於新店文史館展出的「2016攝影眼在二叭子與烏來」攝影特展，除了展出有「安坑綠寶石」美譽的二叭子植物園與「雲來之瀧」之稱的烏來生態與人文影像，同時還有寶可夢玩家憑寶換好禮活動，本周末假日（10、11日），只要於新店文史館、二叭子植物園區、烏來林業生活館、與碧潭吊橋任一處捕捉寶可夢，拍照出示給文史館工作人員，即可免費兌換精美好禮，希望大家玩「寶可夢」遊戲的同時，也能親近新店的在地生態人文。

新北市立圖書館表示，新店地區蘊藏有豐富多元的生態與文史資源，為了讓更多人能發現新店安坑與烏來綠寶石的美好景象，認識在地的文化生態風貌，新店文史館特別與烏來林業生活館、二叭子植物園、新店區公所、與陳儀君議員服務處等單位共同合作舉辦「2016攝影眼在二叭子與烏來」生態與台車文化攝影徵件活動，邀大家一起用影像觀察紀錄二叭子與烏來的自然生態、台車文化之美，共吸引近百件作品參賽，最後選出首獎1件、優選1件、佳作3件，入選10件、以及7件志工特別獎，入選攝影作品9月10日起，將於新店文史館展出至10月底。

位於新店馬公友誼公園內的新店文史館，記錄並保存新店地區的人文與自然文化特色，除了陳列早期常民生活用品等歷史文物，每年並且推出主題特展，讓民眾能更認識新店的文物和歷史。

新店分館主任曾治源表示，現在很多年輕人對新店文史館並不熟悉，此次「2016攝影眼在二叭子與烏來」攝影特展特別結合時下最夯的「寶可夢」，希望能讓大家在抓寶的同時認識新店文史館與自然生態景觀，領略新店自然生態人文之美。

(中時)