新北萬里蟹現抓現賣 明天開市

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秋季是萬里蟹盛產季節，萬里假日活蟹市集明天開幕，現場提供代客蒸煮服務，讓民眾能馬上大快朵頤。（李其樺翻攝）

明天萬里蟹開市首日，將提供百份現撈活蟹，讓民眾特價搶購。（李其樺翻攝）

秋季是萬里蟹產季，萬里假日活蟹市集明（10）天開幕！即日起至11月中旬每個周末假日販售，今天開市第一天將提供限量百份的現撈活蟹，提供民眾和老饕搶購。

因應萬里蟹季節到來，新北市政府輔導萬里漁民舉辦野柳假日活蟹市集，即日起至11月27日，每週六、日的上午11點至下午5點，在野柳漁港藍色公路候船亭擺設攤位由漁民們販售新鮮的萬里蟹。

開市當天特別安排萬里蟹船到場進行卸貨展演，讓民眾直擊萬里蟹從漁船進港、卸貨、分級等作業流程，並提供限量百份的現撈活蟹供民眾搶購，每份2斤特價399元，下午2點開放排隊，2點45分發放號碼牌，3點準時開賣。

新北市農業局表示，野柳假日活蟹市集提供民眾向萬里漁民購買當季漁獲的管道，現場安排代客蒸煮服務，讓民眾可以當場享用萬里蟹新鮮美味的口感。

(中時)