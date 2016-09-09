西島秀俊挨批整太大走味 粉絲哀號：還我大叔男神

man味男神西島秀俊疑似整過頭，臉部過分緊繃，跟過去的樣貌相差很多。(取材自《無痛》官網、facebook)

日劇熟面孔西島秀俊，五官不走傑尼斯或韓團偶像那般的俊美路線，隨著歲月而自然變化的臉部線條，家上沉穩憂鬱的眼神，讓他男性魅力爆棚，即便45歲又已婚，仍是不敗男神一枚，然最近他推出新代言廣告，招牌性格大叔look卻完全消失，臉緊繃不已，讓粉絲驚呼這根本不是同一人。

還我西島秀俊，演技了得的他，前年底終於成家，迎娶小16歲圈外人嬌妻，現在已經當了爸爸，他睽違3年再接拍某知名藥品廣告，畫面爽朗依舊，但男神卻被發現長相大變化，剃掉鬍子的他臉部緊繃，不但細紋全消失，連招牌下垂眼都變形，跟印象中的模樣差很大，被懷疑可能感嘆業界競爭，因此進廠「修修臉」，但卻修過頭，有人說西島秀俊撞臉包大哥，也有粉絲哭喊男神變得好像森進一，直呼：「還我偶像！」。

(中時電子報)