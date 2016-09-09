中秋賞花趣！科博館花藝特展揭幕

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科博館花藝特展展開，花藝家現場示範插花，邀民眾共享賞花、賞月，沒有烤肉味的中秋節。（林欣儀攝）

中秋節除了賞月、吃月餅，還能賞花怡情養性！國立自然科學博物館即日起至18日，推出「弄花香滿衣－花藝特展」，共展出21件各式花藝作品，而配合中秋節賞月，15日晚間也將架設天文望遠鏡，供民眾觀月。

「弄花香滿衣－花藝特展」活動上午揭幕，現場有花藝研究協會成員示範插花，花藝家選擇多年生草本植物五節芒融入現代感的作品中，增添幾許秋意；另件作品「掬水月在手」則以桔梗展現秋節優雅的意境。

科博館生物學組科長嚴新富指出，科博館花藝展第6年在中秋節期間舉辦，盼藉此推廣植物教育。其中一件作品「知秋」是以葉片組合，包括南洋山蘇、芭樂葉與萬桃花果實、獼猴桃藤都是其中素材，呈現出線條美館，也展現秋收氣氛。

此外，配合民眾中秋賞月，科博館與台中女中天文社，將於15日晚間6點半至9點鐘，在西屯路科博館廣場架設天文望遠鏡，供民眾觀測月亮，現場並有劇場演出天文故事與新知，邀民眾共享沒有烤肉味的中秋節。

(中時)