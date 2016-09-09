興大友達產學結盟 逢甲育成公司回饋母校
為光電產業培育所需的人才，中興大學與友達光電上午簽署合作意向書，將展開資源共享等5大項合作計畫，盼達到學校、學生、產業三贏。逢甲大學育成中心也傳出好消息，其育成公司「天眼」正式獨立，除公開發表研發成果，還致贈母校100萬技術授權金。
興大校長薛富盛與友達光電人資總部副總經理古秀華分別代表學校與企業簽約，並開心地握手，薛富盛說，興大與友達的合作關係緣起於10年前，當時雙方開設「影像顯示科技學程」，共同培育許多跨領域影像顯示人才，盼未來合作關係越來越密切。
中興大學工學院院長王國禎表示，未來雙方將展開包括產學研究計畫、短中長期實習制度、實習工廠與碩博士獎學金、產業講座交等5大面向的合作，友達也提出博士班保證就業5年的計畫，盼藉此創造產業、學校與學生三贏。
逢甲大學育成公司「天眼」從8年前開始接受學校輔導，專責車隊管理產品的研發與行銷，今天對外發表新作品「駕駛注意力監控系統」，逢甲大學地理資訊系統研究中心主任周天穎指出，此研究獲經濟部補助研發，可偵測駕駛疲勞程度，確保行車安全，是產官學界三贏的合作典範。
感謝逢甲大學的培育，該公司昨天特別贈送學校10萬股股票與技術授權金。
(中時)
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