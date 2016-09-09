白朗峰纜車卡半空 搶修成功已重新啟動

纜車營運公司白朗峰公司（Mont-Blanc Company）執行長德薩凡說，卡在歐洲最高峰白朗峰的冰河上空數千公尺處一整夜、導致約30名旅客受困的纜車，今天已重新啟動。

法新社報導，德薩凡（Mathieu Dechavanne）上午快8時說：「纜車5分鐘前開始重新運作了，（使系統故障的）最後一條纜線已經解開。」

當地時間昨天下午3時40分，纜車因發生不明技術問題，卡在法國阿爾卑斯山區3800公尺處，最初有多達110人受困。

77人獲得疏散，其中有48人獲直升機救援，近30人搭乘的纜車較接近地面，他們在救援人員協助下攀爬下來。

由於救援行動被迫暫停，剩下的旅客必須懸掛於半空中，在高海拔且不斷變糟的氣候狀況下過夜。

法國上薩瓦省（Haute-Savoie）官員李克勒（Georges Frangois Leclerc）說，出於安全考量，「我們晚間8時45分被迫暫停救援行動」，因為夜色低垂加上氣候條件增加救援的危險性。

他又表示，他們無法「保證駕駛、救援人員和困在纜車內的人的安全」。

他告訴法新社，義大利救援人員之後救出12人。

由3名法籍和2名義籍警員組成的5人救援團隊，晚間時也試圖與受困旅客取得聯繫。1名警員設法進入有1名10歲孩童受困的車廂內。救援人員提供困在纜車內的旅客緊急保暖毯、能量棒和罐裝水。

德薩凡告訴法新社，這次事件起於纜車因「不明原因」纏在一起。不過纜線疑似因為受強風吹襲而糾結在一起。（譯者：中央社陳昱婷）1050909

(中央社)