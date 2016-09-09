藍：和平政綱對抗台獨黨綱成全黨共識

中國國民黨文傳會主委周志偉今天表示，國民黨並沒有路線問題懸而未決的情況，黨主席洪秀柱在全代會提出的「用和平政綱對抗台獨黨綱」，已經成為全黨共識。

「聯合報」社論昨天刊登「國民黨轉型的腳步必須加快」一文，周志偉表示，感謝「聯合報」以珍貴的社論篇幅，對國民黨提出諸多鞭策與建言，但文中所述與事實不符之處，國民黨必須進一步說明，俾利社會大眾充分了解。

周志偉提到，有關6位不分區立委只任兩年就必須辭職參選一事，並非事實，切結書只要求不分區立委必須配合地方部署需求，參與提名初選或接受徵召參選，不得拒絕，並應自參與初選、提名或徵召之日起，辭去不分區職務全力投入選舉。另外，對於選舉人才的培養，國民黨也將主動出擊，並依初選機制讓優秀戰將出頭，比照花蓮補選的作法，全力支援優秀候選人，為國民黨贏得每一場選舉。

周志偉重申，有關黨產問題，洪秀柱已明確表達立場，並無所謂「難以割捨」或「猶豫難決」的情形，國民黨一再強調，即使釋憲或行政訴訟成功，也會在扣除負債、支付退休金與現職人員結算金、保留合法辦公廳舍後，將餘額全數捐作公益。國民黨現在的努力，只是要提醒外界注意此條例明顯違憲違法的問題，是要討公道，而非護黨產。1050909

(中央社)