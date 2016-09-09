兆豐案 北檢搜索約談蔡友才

我要評比

台北地檢署偵辦兆豐金案，今天由承辦主任檢察官周士榆指揮台北市刑警大隊及檢事官共20多人，分別到兆豐金前董事長蔡友才等人住處搜索，並約談蔡友才等5人到案。

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

台北地檢署分案偵辦，由重大刑案專組主任檢察官周士榆偵辦。檢方於8月23日首度傳喚蔡友才，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通。

為釐清案情，北檢於8月29日首度傳喚前財政部長張盛和，也再次傳喚蔡友才，並將兩人隔離訊問，對比兩造說詞；9月7日三度傳喚蔡友才，訊後請回。

周士榆今天率同檢察官陳宗豪，指揮台北市警察局刑警大隊員警、檢察事務官共20多人，搜索蔡友才等人台北市、新北市住處及辦公室等5處，並約談蔡友才等5人到案。1050909

(中央社)