轉動幸福 心劇團進入台東校園
法鼓山送幸福到台東，心劇團從9月起至10月中旬，進入台東偏鄉5所國小表演，激勵小朋友心志，引導學習認識情緒。
法鼓山人文社會基金會和群馨慈善事業基金會的「心劇團」4年來在全台國小校園和各縣市進行幸福巡演，走過7個縣市、53所國小巡演，戶外公演7場，帶領小朋友進行心的「體驗劇場」–「媽媽萬歲Ⅱ旅程」，總計1萬4219人次觀賞。
這次「轉動幸福」在台東演出，從9月起至10月中旬分別在池上鄉、海端鄉、卑南鄉等5所國民小學演出。10月15日在台東池上鄉大坡池風景區戶外公演。
演出的「媽媽萬歲Ⅱ旅程」全劇以溫馨、奇幻的手法，融合印尼、緬甸、泰國、菲律賓等東南亞文化與特色，藉由戲劇、舞蹈、偶戲、特技、雜耍等形式，詮釋母親的愛與溫暖。
演出的圓形劇場讓台上的表演和台下的觀眾互動零距離，觀眾能夠360度近身觀看表演，開啟心靈的豐富視野。小朋友也可走入故事中，即興體驗這趟「看戲、作戲、演戲」的表演藝術旅程。
法鼓山人文社會基金會心劇團表示，這趟表演旅程定位為「不只一場戲」，希望透過戲劇的演出觸及心靈教育、生命教育相關議題，演出後並在校園辦理「生根活動」，透過互動遊戲引導小朋友學習認識情緒，改善同儕人際關係。1050909
(中央社)
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