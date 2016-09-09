民調拉近 希拉蕊不罵川普改談願景

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）展開系列演講，今天在堪薩斯市（Kansas City）開跑，她在首場演說中提到了她的宗教信仰對她的影響。

根據路透社，希拉蕊的競選團隊透露，這一系列的演說將聚焦她的價值觀和願景，而不是她的對手、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。

美聯社報導，希拉蕊的競選公關主任巴梅瑞（Jennifer Palmieri）表示，希拉蕊9月會有至少4場政策演說。

美國11月8日舉行總統大選，隨著希拉蕊和川普之間的民調拉近，希拉蕊於是改弦更張，調整演講內容。

希拉蕊之前發表公開談話時，大多集中火力猛轟川普，批評他針對非法移民、穆斯林和女性發表挑釁言論，而川普也不甘示弱，猛酸希拉蕊從事公職的紀錄，並質疑她的誠信，以及入主白宮的資格。

但希拉蕊的競選團隊承認，她必須多花些時間談談自己，如此一來，選民才能了解一旦她成為美國首位女性總統，她將打算實現哪些「雄心勃勃」的願景。

希拉蕊未來數週將展開系列演講，屆時她將針對經濟、兒童和家庭及國家安全勾勒願景。

希拉蕊今晚率先向全國浸信會聯會（National Baptist Convention）發表演說，主要聚焦她的宗教生活。全國浸信會聯會的成員多為非裔美人。

希拉蕊提到她偶爾擔任主日學老師，以及她雖然一輩子都是衛理公會派教徒，仍與生於美國南方的浸信會教友、前總統柯林頓（Bill Clinton）結縭逾40年。

她向支持群眾提及，她那經常扳著臉孔、曾在海軍服役的父親每晚在床邊祈禱，以及她母親坎坷的童年境遇，但因為愛的體驗，奠定了信仰基礎。

希拉蕊談到身為基督徒對她帶來的影響表示，上帝最偉大的命令就是去愛人。

她說：「我們不是被要求互助互愛，不是被呼籲或被請求，我們被命令去愛。」她向傳來笑聲的支持群眾說：「有些日子，這對我來說實在有些強人所難。」1050909

(中央社)