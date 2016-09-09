星二代高(火田)裕太獲釋 為涉性侵案致歉
日本資深女星高(火田)淳子的長子、演員高(火田)裕太上月涉嫌性侵旅館女員工並致傷，遭到警方逮捕，在與受害人達成和解之後，他今天下午獲釋。
22歲的高(火田)裕太今天下午走出群馬縣前橋市警局。面對守候已久的大批媒體，他說，造成大家莫大的困擾，感到很抱歉，然後鞠躬致歉。
陪同的女性律師對媒體說：「今天不開記者會，會發書面聲明」。
8月23日凌晨，高(火田)裕太涉嫌在前橋市的1家商務旅館客房性侵40多歲的飯店女員工，造成這名女子右手指輕傷。警方接獲報案，趕至現場逮捕他。他到案後，坦承見到女性就性慾難抑，但非有計畫性侵。
高(火田)裕太2015年曾演出NHK晨間連續劇「小希的洋(艸果)子」。他在目前上檔播放的TBS電視台日劇「仰望師恩」客串一角。
61歲的資深女星高(火田)淳子2014年獲得秋季紫綬褒章，有2次離婚紀錄，長女是女藝人高(火田)琴美。
高(火田)裕太爆出醜聞之後，原先錄好的電視節目與戲劇喊卡，還找來NEWS成員小山慶一郎臨陣代打重拍，使電視台損失慘重。
電視台評論員說，他今天能獲釋，可能是受害人認為他已有悔意，願意和解，但和解金可能是他母親代付。日本影劇圈相關人士表示，他很可能無法重返演藝圈。
高(火田)淳子8月26日在東京召開記者會表示，養子無方，兒子如果犯罪就該服罪。她透露，兒子事發後，曾有輕生念頭。1050909
(中央社)
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