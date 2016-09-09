廖東周赴瑞典南部第三大城馬爾默參訪
中華民國駐瑞典代表廖東周應國會議員Boriana Aberg之邀，於當地時間5-7日參訪瑞典第三大城馬爾默(Malmo)，拜會當地政要、參訪赫辛堡環保與科技等公司並與當地僑胞及留學生餐敘。
廖東周參訪時拜會馬爾默市長安德生（Kent Andersson）、赫辛堡市長丹尼爾遜（Peter Danielsson）及隆德區第二副主席沃林（Christer Wallin）等政要，並就中華民國政經發展現況及加入ICAO、UNFCCC國際組織及留學生交流等議題，與他們交換意見。他們均對中華民國印象深刻，並歡迎台灣的貿易商與當地商會進行洽商，另鼓勵台灣留學生至馬爾默大學就讀。
廖東周一行在馬爾默期間6日參訪Oresundskraft能源公司廢料轉能源廠。這家公司是瑞典主要能源公司之一，推動環保與綠色能源的典範。MAX IV實驗室X光雷射設備，透過先進X光雷射設備，可精細分析物質、結晶的組組成結構，應用於醫療及農業等方面的研究。
7日上午參訪CLEVER電動車營運商，實地了解電動汽車充電情形。 隨後參觀GAIA生質原料公司研發出塑膠製品的替代生質原料(註冊品牌為Biodolomer)，可作為購物用袋(塑膠袋替代品)、瓶罐、容器、醫療等。
製程儘量採用既有的廢料製成，以減低成本，其中以甘蔗作為原料的效果最佳，值得台灣推廣使用，為環保及海洋生態盡一份心力。
廖東周於馬爾默宴請當地僑胞、留學生，僑務促進委員李益夫婦、聯合會哥馬爾默分會會長呂顯修及留學生會長郭倍含等共30餘人出席。
席間廖東周說明台灣政經發展現況，以及說明代表處行動領務並請大家前往觀賞拔河錦標賽為台灣選手加油助氣。僑胞及學生們對廖東周至馬爾默探訪並餐敘，內心甚感溫馨喜悅，氣氛融洽。
此次轄訪時，適逢馬爾默舉辦2016年世界室外拔河錦標賽，廖東周偕僑務促進委員李益特地至參賽團隊選手下榻旅館，攜帶瓶水慰勉全體男、女代表隊選手為國爭取榮譽，且發動鄰近僑胞及留學生前來加油打氣，並提醒選手們比賽期間要注意飲食及保持身心健康，並與選手一一握手及合影。1050909
(中央社)
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