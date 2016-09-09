段宜康：政務官若無法配合 請自己離開

(中央社記者陳俊華台北9日電)民進黨立委段宜康今表示，退輔會主委李翔宙跟國防部副部長李喜明在年金改革會議「反改革」，既然當民進黨的政務官，就要共同支持政府價值，如果沒辦法配合，請他們自己離開。

段宜康昨晚在社群網站臉書發文，質疑國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙，與國防部副部長李喜明「反改革」。

段宜康下午在立法院受訪時表示，昨天是93軍公教遊行後第一次召開年金改革會議，外界因此特別重視，會中有委員提案先談年金給付的重點所得替代率，但是令人遺憾的，帶頭反對的李喜明，還有李翔宙及其他教育部等機關代表。

他說，李翔宙跟李喜明都是民進黨政府的政務官，歡迎他們代表退伍軍人及軍人表達立場，維護軍人權益，但不應該去附和反對改革的議事杯葛手段。既然當民進黨政府的政務官，就要共同支持維護政府的價值，來推動年金改革。

段宜康表示，希望大家能表達不同意見，但他不能忍受政府首長帶頭或附和杯葛議程，請他們知所進退，「如果沒辦法配合，請他們自己離開」。

他說，如果年金改革會議能儘速進入討論重點，那就可以容忍把它開完，但若繼續空轉，「那我們建議就不要再開了」，趕快把方案提出來，社會已經被這個會議折磨夠久了，不論軍公教、勞工或農民，每個人都是被改革的對象，「為什麼要坐視這些參與討論的人胡說八道？然後拿出毫無推動改革的誠意」。1050909

(中央社)