南韓：北韓核試是無法容忍的重大挑釁

南韓國家安保室第一次長（副部長級）趙太庸今天發表政府聲明表示，北韓進行第5次核子試驗，是無法容忍的重大挑釁，南韓政府對此予以強烈譴責。

南韓聯合新聞通訊社引述趙太庸說，北韓只熱衷於搞核武開發，不斷發起挑釁，北韓應清醒地認識到此舉不會有任何所得。北韓越發起挑釁，越會遭到國際社會更強力的制裁及外交孤立。北韓經濟也會陷入全面崩潰，最終走上自滅之路。

趙太庸說，南韓政府再度呼籲北韓立刻以完整、可檢驗、不可逆的方法廢棄核武與飛彈開發計劃。南韓將與國際社會合作，為謀求更強力的對北韓制裁進行一切努力，南韓政府將為應對危及南韓國民生命及國家安全的挑釁行為做好萬全準備。1050909

(中央社)