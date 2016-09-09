推動國家電影中心 文化部新北市府簽約

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新北市長朱立倫及文化部長鄭麗君今天共同簽約合作推動「國家電影中心」，資深導演李行、關注電影發展的小野等也受邀出席，一同見證對台灣電影發展具有里程碑意義的一刻。

新北市政府表示，國家電影中心預定地比鄰中央合署辦公大樓，加上鄰近新北產業園區、知識產業園區、國際創新產業園區、捷運商城開發案等產業鏈匯聚，可連鎖帶動新莊區娛樂、商業、影視整體發展。

市府表示，國家電影中心可再往西連結市府引進民間資源發展的「林口影視城」，更可望串連發展讓新北市影視產業版圖更加完整。1050909

(中央社)