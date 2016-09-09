諸羅議長盃公益路跑 盈餘將捐腦麻協會
跑出健康、跑出愛，臺灣大腳丫長跑協會嘉義分部9月25日將舉辦首屆「諸羅山議長盃全國馬拉松」，盈餘將全數捐給嘉義市腦性麻痺協會，大腳丫成員與議長蕭淑麗、議會秘書長李佩玲等人，9日到腦麻協會陪慢飛天使分裝月餅禮盒。
臺灣大腳丫長跑協會在全台有將近2000名會員，嘉義地區則有123人，嘉義分部部長陳泳全指出，第一次舉辦議長盃馬拉松，除了推廣運動風氣，更以公益為目的，把盈餘捐作公益，藉此拋磚引玉，期盼更多人發揮愛心、關懷弱勢。
陳泳全說，諸羅山議長盃已截止報名，約2600人參賽，當天將從體育館出發，跑向蘭潭、仁義潭，沿途經過台3線、台18線，組別有全馬42公里、半馬21公里、健康組7公里，動用400多名志工，安排16個補給站。
議長蕭淑麗、議會秘書長李佩玲、議會秘書吳秉芳，與多位大腳丫成員，到腦麻協會關心慢飛天使，更用行動支持，一同分裝月餅禮盒；蕭淑麗說，有些人行動不方便，我們還能參加路跑，真的很幸福！
蕭淑麗受邀參加健康組，蕭說，鳴槍起跑後，不排除「排除」其他行程，跑完7公里，語畢現場一片歡呼。腦麻協會推出「楓糖核桃幕斯巧克力」月餅蛋糕，還有富貴禮盒、三分脆餅等8項產品，訂購電話：05-2855669。
(中時)
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