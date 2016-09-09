前院長任北京故宮顧問 故宮憂權益受損

故宮前院長馮明珠接任北京故宮研究院顧問風波，今故宮出面召開記者會，副院長李靜慧表示，目前尚未聯繫上馮明珠，無法掌握到實際情況，陸委會也不斷敦促故宮了解北京故宮研究院「是正式單位、還是附屬組織？我們之前並未跟該單位接觸過。」

520交接之前，馮明珠便已上簽公文，將原本3年的年限，以未涉及國家機密和業務性質為由，縮短為3個月，因此自8月19日之後，馮明珠進出中國大陸就不需要和故宮及陸委會等相關單位報備。

李靜慧指出，政務官自己「鬆綁」期限的不只故宮，「還有蠻多單位的」，為此，陸委會明日（10日）下午將邀集各部會討論，是否給予各機關的規定太過寬鬆。

李靜慧表示，依照「兩岸人民關係條例」，退職政務官在退職未滿3年之內，尤其出入境中國大陸，都要經過內政部會同國家安全局、法務部及陸委會組成的審查會，經審查許可後方能成行。不過，這個3年期限，可由原機關依期所涉及的國家機密及業務性質來增減，今年5月，前院長馮明珠便依照這條規定把自己的限制時間縮短為3個月，「公文由她交辦，人事單位簽上來，院長自行批准。」

「這次她去北京演講和接任聘書，故宮事前並無所知，這兩天陸委會要求我們了解相關情形」，李靜慧指出，現任院長林正儀認為馮明珠接任「政治倫理上不妥當，我們擔心故宮權益是否會受損；政府對離職政務人員的管制，未來應該更嚴謹，而不是由各機關自己做決策。」

李靜慧說，雖然馮明珠任內並無核定任何文件為「國家機密保護法」裡核定的機密文件，「但她曾是政務官，會接觸到其他業務機密或院會任何資料，這我們不得而知」，除此令人擔憂的還包括機密的故宮庫房，「連我自己就任至今都還沒進到庫房，此外故宮目前和北京故宮之間有智慧財產權的爭議，尚未告一段落，馮前院長若在北京做研究，不知道她會用什麼方式取得圖像授權？」

(中時)