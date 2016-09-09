果陀劇場《老闆不願透露的事》 周六南投演出
職場舞台喜劇《五斗米靠腰》，赴各地巡迴公演，紅遍兩岸大小城市！推出的二部曲《老闆不願透露的事》，解剖老闆腦袋，幽默詮釋「老闆，到底哪裡有問題？」最赤裸的職場啟示錄，將於9月10日晚間，在南投縣文化局演藝廳演出。
何時可以加薪？何時可以升官？何時可以下班？何時才不用加班？都是《老闆不願透露的事》！
果陀劇場2016年推出的《老闆不願透露的事》，直指老闆與員工之間的關係，導演王慕天大膽將兩者靈魂對調，讓他們在不同的角度做事，老闆沒有老闆的樣子、員工不像員工！讓老闆承受當菜鳥的窘境，也讓菜鳥體驗老闆的高壓生活。
飾演主角馬克的演員黃迪揚說，就像老百姓期待的颱風假，對小型企業的老闆，心痛的感覺就像掉了台智慧型手機！
《老闆不願透露的事》由台灣戲劇界少見的反派角色郭耀仁，飾演欠揍卻又討喜的老闆，他說，大家都了解上班族有多痛恨老闆，但這齣戲迷人的地方，就在於這個「人」可恨歸可恨，也有可愛的地方，讓人又氣又好笑！
要了解職場生存最高原則─搞懂老闆，詳情請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。
(中時)
關鍵字：五斗米靠腰
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