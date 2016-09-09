北韓再次核試 陸外交部：堅決反對

我要評比

北韓進行第5次核子試爆後，身為平壤當局主要外交保護國的中國大陸外交部今天表示，中國當局對此「堅決反對」。

根據平壤當局國營媒體，北韓已成功進行核子試爆，並達成預定目標，成功將小型核彈頭搭載於火箭上。

北京外交部在官網上聲明，並以正式國名稱呼北韓，「今天，朝鮮民主主義人民共和國不顧國際社會普遍反對，再次進行核試驗，中國政府對此表示堅決反對。」

聲明說：「我們強烈敦促朝方信守無核化承諾，遵守安理會相關決議，停止採取任何惡化局勢的行動。」

聲明主張透過六方會談解決爭議。遭到長期延宕的六方會談由中方主持，南北韓、日本、俄國、及美國共同參與。（譯者：中央社周莉芳）1050909

(中央社)