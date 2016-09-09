挨批恐嚇媒體 NCC：尊重媒體自主

政論節目主持人彭文正昨天在臉書公佈NCC來函公文，指民眾投訴其政論節目炒作、偏頗，他批NCC此舉是「恐嚇媒體」。NCC今天回應，尊重電視台題材選取、編輯自由。

彭文正、李晶玉夫妻近來在民視新聞台主持政論節目「政經看民視」，探討各項社會議題。彭文正昨天在臉書上貼出國家通訊傳播委員會（NCC）來函的公文內容，指NCC接獲民眾投訴該節目，申訴內容為，「正晶看民視最近在講兆豐金控，此節目很喜歡炒作，常常為反對而反對，對社會議題有所偏頗，煽動小老百姓，存心不良。」

彭文正因此怒批，「NCC還在玩恐嚇媒體的遊戲？」並反問民眾，「請大家和我們一起追兆豐洗錢案，官股行庫賠了我們近60億的錢，你不憤怒嗎？你不好奇嗎？」

NCC今天發布聲明稿表示，基於維護媒體專業自主立場，本會對於電視台題材選取、節目表現及時間安排等編輯自由，採取尊重立場。過往就民眾對廣電內容的陳情意見，本會則依民眾意願、案件性質及涉法程度區分為媒體自律事項及法律管制事項，函予媒體知悉參酌。

NCC也表示，媒體作公民資訊取得管道之一，並具公共利益屬性，為尊重公民參與，NCC將精進現有申訴處理流程，未來在確保個資保護安全前提下，民眾對於廣電內容意見均可於NCC「傳播內容申訴網」供公眾查閱，以促進媒體與閱聽眾充分對話，也期待媒體強化自律機制，為創造優質的視聽環境共同努力。1050909

(中央社)