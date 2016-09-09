江宏傑高顏值 差點踏入演藝圈

台灣桌球好手江宏傑與日本桌球天后福原愛完婚震撼桌壇，雖有日本媒體批評兩人是「格差婚」，但其實江宏傑顏值超高，還一度有機會進入演藝圈。

江宏傑從國小3年級就開始打桌球，一開始並不是愛打球，而是因為體力太好，午休睡不著，被老師「寄養」在桌球隊，沒想到意外啟發他的天分，不但在國內男桌界名氣僅次於莊智淵、陳建安，也因此才有機會認識福原愛，進而娶回美嬌娘。

不過，很少人知道， 8年前江宏傑才剛奪下菁英獎最佳男運動員、狀況正好，卻因髖關節唇破裂，不得不養傷，因為得獎在媒體上的曝光，引來蔡康永的注意，來電詢問跨入演藝圈的意願。

一開始江宏傑不以為意，但蔡康永並不死心，接連3、4次探詢意願後，雙方才有接觸，江宏傑說，蔡康永分析了他在桌球界的未來發展，但也擺明不是每個人都那麼幸運，可以有他加持進入演藝圈；不過，除了自覺可以繼續打桌球外，蔡康永說：如果出名、就要犧牲自由，這句話，讓江宏傑退卻，選擇繼續職業桌球選手之路。

事實上，要把打球當作職業並不是那麼簡單，尤其是江宏傑歷經兩次開刀，除非對於桌球有熱愛、有堅強的意志力，否則很難走出意志消沈的復健期，江宏傑說，除了自己覺得自己還可以打之外，家人也相當支持可以為國爭光，讓他對於自己的選擇不會懷疑。1050909

(中央社)