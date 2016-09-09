安倍譴責北韓核試 日擬加強單獨制裁
共同社報導，日本政府9日判斷北韓強行實施核試，已透過北京的大使館管道向北韓提出嚴正抗議。首相安倍晉三發表聲明，稱「以最強烈的語言譴責」。日本官房長官菅義偉則在記者會上表示，將考慮單獨實施進一步的制裁。
安倍政府在首相官邸舉行了國家安全保障會議（NSC），抓緊開展資訊收集和分析工作。今後將與美韓兩國加強合作，向國際社會呼籲加強對北韓施壓。
安倍在聲明中表示，在對諸多資訊綜合考量後，日本認爲北韓進行了核子試爆。核試明顯違反聯合國安理會決議，是對裁軍及核不擴散體制的重大挑釁。
鑒於日本擔任聯合國安理會非常任理事國，安倍在官邸向媒體表示，將圍繞安理會應對與相關國家緊密合作。據日本政府有關人士透露,安倍與美國總統歐巴馬舉行了電話會談，雙方確認今後將緊密合作應對北韓。
外相岸田文雄在記者會上透露，已著手爲召開聯合國安理會緊急會議進行協調。將在安理會要求採取進一步制裁等應對。
安倍共作出三點指示：（1）相關省廳帶著緊迫感開展資訊收集及分析工作；（2）向國民提供確切資訊；（3）與美韓及中俄等相關國家謀求合作。之後，他還要求與相關國家攜手加強監控，以掌握核子試驗帶來的輻射物質影響。
(旺報)
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