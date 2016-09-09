半百男網約雙十女郎 邂逅不成險遭詐
51歲楊姓男子在網路認識自稱20歲的女子「小娜」，日前兩人相約見面，「小娜」未現身，楊男接獲不明電話指稱為確認身分，要求至超商購買3000元遊戲點數，警方接獲超商通報，到場關切懇談揭穿「小娜」的真面目，才阻止這場騙局。
第一分局民權派出所警員日前巡經中山路時，接獲超商通報有名男子拿手機依對方指示操作，因生疏而多次失敗，超商店員發現可疑已暗中報警後，趨前關心，但楊男不相信被詐騙。
警方調查，51歲楊姓男子日前在網路認識自稱「小娜」的女子，「小娜」自稱年僅20歲，兩人短短的4天內在網路相談甚歡，他鼓起勇氣邀約見面同遊，「小娜」欣然接受，但表示將請朋友協助確認楊男不是壞人後，才願意進一步交往。
楊男欣喜萬分，為外型更年輕帥氣，還特意買了知名牛仔褲和上衣赴約，但到約定地點卻不見「小娜」蹤影。他不久接到1通不明來電，對方表示是「小娜」的朋友，為確認身分及避免「小娜」被騙，要求他至超商生活服務機台購買3000元的遊戲點數。
警方不厭其煩地向楊男說明遭詐，但楊被網路愛情沖昏頭，不願置信。警方調查，該來電已被通報詐騙近2萬次，而且是透過網路傳輸的網路業者代表號，並非發話者持有的電話號碼，才讓楊男恍然大悟，即時阻止一場騙局。
(中時)
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