雙軌計畫聯合開訓 累積工作資歷增競爭力
勞動部高屏澎東分署9日在正修科技大學國際會議廳，舉辦105學年度雙軌訓練旗艦計畫聯合開訓典禮，參加計畫的3大學院校正修科大、和春技術學院、高苑科大與麥當勞等18家合作事業單位共同揭開序幕，並為121位名訓生加油打氣，新訓生唐綵瑩從高中就在高雄知名飯店及連鎖餐飲店打工會中分享經驗。
勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，參與雙軌計畫學生畢業後的就業率為95%，就業成效顯著，目前轄區雙軌計畫在訓生556人，加上今年的新訓生121人，已累計培訓677人，訓練生結訓後的求職履歷將增加4年的工作資歷，比起一般學生的社團經驗還具優勢，幫助新訓生在少子化的未來，能提前獲得工作機會。
今年的新訓生正修科技大學國際企業系唐綵瑩，從高中便在高雄知名飯店及連鎖餐飲店打工，累積很多經驗，在高中導師的鼓勵下報考參訓，她發表經驗談表示，邊讀書邊學習技能，縮短畢業後與社會接軌的時間，只要有「決心和熱情」學習就不難，她目前已在麥當勞兼職咖啡師，未來給自己「下定目標」，結訓後希望通過考核成為實習襄理。
正修科大校長龔瑞璋也感謝勞動部與事業單位共同推動雙軌計畫，幫助學校落實「學用合一」。事業單位代表華泰電子公司副總李俊寬表示，業界求才不易，透過雙軌計畫可快速找到「對」的人才，幫助公司培育所需人力。
(中時)
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