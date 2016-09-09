巴黎瓦斯鋼瓶可疑車女嫌 曾宣誓效忠IS
法國警方調查首都巴黎1輛載有6隻瓦斯鋼瓶的可疑車輛，昨天逮捕3名女性嫌犯。熟悉調查人士今天透露，主嫌曾宣誓效忠伊斯蘭國（IS）。
法國警方8日晚間逮捕這名19歲女子主嫌，及2名女性同夥。在逮捕過程中槍傷主嫌，主嫌是車主女兒。
1名警員在逮捕3名女嫌時遭刺傷，這3名女嫌年齡分別是39歲、23歲和19歲。
法國內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）表示，她們準備「很快採取新的暴力攻擊行動」。
消息人士透露，中槍嫌犯是車主女兒，曾宣誓效忠伊斯蘭國。
3名女嫌在巴黎南方城鎮布西聖昂圖瓦恩（Boussy-Saint-Antoine）被捕，曾在3人被捕前看到她們的1名居民表示，3人「似乎很焦慮，不斷四處張望」。
在和警方對峙時，「1名年輕女子抽出一把刀，刺向1名警官胃部附近。」21歲的桑傑士（Joachim Fortes Sanchez）告訴法新社：「這一切發生的很快速」。
警方發現這輛載有瓦斯鋼瓶汽車後，先前已逮捕4名嫌犯，是一對兄弟和他們的女友。（譯者：中央社劉淑琴）1050909
(中央社)
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