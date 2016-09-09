陸外交部：堅決反對北韓核試驗
北韓中央電視台今天下午1時30分報導，北韓當局正式宣布核武器試驗成功。中國大陸外交部發表聲明指出，北韓不顧國際社會普遍反對，再次進行核試驗，「中國政府對此表示堅決反對」。
北韓今天上午發生規模5.3地震，外界即推測平壤可能進行第5次核試。根據南韓「朝鮮日報」網路版報導，北韓中央電視台播音員李春姬下午在電視上朗讀了聲明書，宣布「核子試驗成功」。
針對北韓進行核試驗，大陸外交部在官網上發表約160字、共3段的聲明。
聲明首段指出，「今天，朝鮮民主主義人民共和國不顧國際社會普遍反對，再次進行核試驗，中國政府對此表示堅決反對」。
聲明第二段提到，實現朝鮮半島無核化、防止核擴散、維護東北亞和平穩定，是中方的堅定立場。「我們強烈敦促朝方信守無核化承諾，遵守安理會相關決議，停止採取任何惡化局勢的行動」。
末段強調，「中方將同國際社會一道，堅定推進半島無核化目標，堅持通過六方會談解決有關問題」。
大陸中國社會科學院美國研究所研究員沈文輝向媒體表示，北韓今天再次核試驗，南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）是主因。但北韓核試將連帶拖累周邊國家，並使北韓遭受制裁的力道更強，且更加孤立。1050909
(中央社)
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