台鐵員工聯署休假 政院：兼顧權益及運輸

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行政院今天表示，將請交通部與台鐵員工繼續溝通，在兼顧員工權益以及中秋假期公共運輸的需求下處理休假問題。

據報導，台鐵產業工會昨天發起丟假單，9月15、16日將依法休假，理事長王傑說，依台鐵現行規定，運務員須在1週前提出，丟假單行動主要是告知資方不要排他們班，預計上千人響應，另在今天下午赴行政院陳情。

行政院發言人童振源最新表示，政院請台鐵繼續與員工溝通，希望在兼顧台鐵員工的權益以及中秋連續假期公共運輸的需求下，處理台鐵員工休假問題。

目前台鐵產業工會代表已進入行政院正與相關單位官員協商中，童振源表示若有進一步訊息會對外說明。

台鐵產業工會下午冒雨到行政院陳情，他們拉起「拒絕台鐵強迫加班，工會要求對等協商」大型布條，訴求拒絕中秋節強迫加班，並表示已準備會員所簽署的1800份「依法休假」聯署書遞交給行政院，就是要呼籲行政院作為上級單位，應確實監督交通部及台鐵，正視台鐵基層員工過勞事實。

工會強調基層員工長期承受人力不足、工時過長及身心俱疲，希望能與鐵路局對等協商，進一步補足人力、改善輪班制度及補足加班費，讓員工在更健康、專注的情況下提供服務。1050909

(中央社)