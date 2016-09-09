台鐵員工聯署休假 政院：兼顧權益及運輸
行政院今天表示，將請交通部與台鐵員工繼續溝通，在兼顧員工權益以及中秋假期公共運輸的需求下處理休假問題。
據報導，台鐵產業工會昨天發起丟假單，9月15、16日將依法休假，理事長王傑說，依台鐵現行規定，運務員須在1週前提出，丟假單行動主要是告知資方不要排他們班，預計上千人響應，另在今天下午赴行政院陳情。
行政院發言人童振源最新表示，政院請台鐵繼續與員工溝通，希望在兼顧台鐵員工的權益以及中秋連續假期公共運輸的需求下，處理台鐵員工休假問題。
目前台鐵產業工會代表已進入行政院正與相關單位官員協商中，童振源表示若有進一步訊息會對外說明。
台鐵產業工會下午冒雨到行政院陳情，他們拉起「拒絕台鐵強迫加班，工會要求對等協商」大型布條，訴求拒絕中秋節強迫加班，並表示已準備會員所簽署的1800份「依法休假」聯署書遞交給行政院，就是要呼籲行政院作為上級單位，應確實監督交通部及台鐵，正視台鐵基層員工過勞事實。
工會強調基層員工長期承受人力不足、工時過長及身心俱疲，希望能與鐵路局對等協商，進一步補足人力、改善輪班制度及補足加班費，讓員工在更健康、專注的情況下提供服務。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。