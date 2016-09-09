台灣繪本「鱷魚鴨」紅到瑞典 改編戲劇游回台灣

台灣繪本《鱷魚鴨Guji Guji》紅到瑞典改編戲劇游回台灣演出。（吳江泉攝）

瑞典人演出台灣繪本《鱷魚鴨Guji Guji》改編兒童劇。（吳江泉攝）

由台灣繪本之光陳致元創作的「鱷魚鴨」在國際間獲獎無數，甚至授權翻譯超過15種語言，並紅到瑞典，由瑞典大道劇團改編成兒童劇巡迴演出200多場次，9月10日、11日將游回台灣，在高市市圖總館B1小劇場演出2場，讓高雄的親子們用內心感受外國人演出台灣創作繪本的內容。

高雄市教育局長范巽綠表示，台灣本土作家陳致元創作繪本《鱷魚鴨Guji Guji》，已是第3本作品，他的繪本在國際間獲獎無數，是國內圖畫書在國際間嶄露頭角的重要作品，去年9月獲瑞典大道劇團改編製作兒童劇，至今已演出超過200場，應如果兒童劇團與KISS ME親一下劇團邀請，請「鱷魚鴨」游回台灣演出，對台灣的兒童繪本及劇團有很大的激勵作用。

陳致元表示，去年9月他去瑞典參加首演，對真人演出《鱷魚鴨Guji Guji》，感到很震撼，心想哪天能在台灣演出，是多棒的感覺，今年就讓他嚇一跳，鱷魚鴨游回台灣了。

瑞典導演丹尼爾表示，該兒童劇是由國際富豪汽車獨家贊助，由瑞典人演出台灣人的世界知名繪本故事，描述一顆鱷魚蛋滾進鴨巢中，由母鴨孵出，自認為是鴨子的鱷魚成長的故事，由於藝術零距離，雖然是全英語演出，但仍能讓小朋友感受到劇本內容，受到歡迎。

(中時)