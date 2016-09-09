台灣繪本「鱷魚鴨」紅到瑞典 改編戲劇游回台灣
由台灣繪本之光陳致元創作的「鱷魚鴨」在國際間獲獎無數，甚至授權翻譯超過15種語言，並紅到瑞典，由瑞典大道劇團改編成兒童劇巡迴演出200多場次，9月10日、11日將游回台灣，在高市市圖總館B1小劇場演出2場，讓高雄的親子們用內心感受外國人演出台灣創作繪本的內容。
高雄市教育局長范巽綠表示，台灣本土作家陳致元創作繪本《鱷魚鴨Guji Guji》，已是第3本作品，他的繪本在國際間獲獎無數，是國內圖畫書在國際間嶄露頭角的重要作品，去年9月獲瑞典大道劇團改編製作兒童劇，至今已演出超過200場，應如果兒童劇團與KISS ME親一下劇團邀請，請「鱷魚鴨」游回台灣演出，對台灣的兒童繪本及劇團有很大的激勵作用。
陳致元表示，去年9月他去瑞典參加首演，對真人演出《鱷魚鴨Guji Guji》，感到很震撼，心想哪天能在台灣演出，是多棒的感覺，今年就讓他嚇一跳，鱷魚鴨游回台灣了。
瑞典導演丹尼爾表示，該兒童劇是由國際富豪汽車獨家贊助，由瑞典人演出台灣人的世界知名繪本故事，描述一顆鱷魚蛋滾進鴨巢中，由母鴨孵出，自認為是鴨子的鱷魚成長的故事，由於藝術零距離，雖然是全英語演出，但仍能讓小朋友感受到劇本內容，受到歡迎。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。