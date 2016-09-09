首屆高雄廣播節中央公園登場 花媽發「聲」

高雄市長陳菊（左）錄製廣播音檔，與新聞局長丁允恭（右）希望喚起大家過去聆聽廣播的歲月。（吳江泉攝）

廣播不止可以「聽」，更可以「看」，高雄市府新聞局邀集大高雄地區14家公民營電台共同參與，11月12日在捷運中央公園站1號出口廣場舉行，活動包括網路票選、廣播博覽會、透明廣播SHOW、廣播明日之星選拔、我是DJ體驗等，讓廣播「立體化」，市長陳菊昨天錄製廣播音檔，喚起大家過去聆聽廣播的歲月。

陳菊表示，廣播電台曾經有過輝煌歲月，隨著時代演進，廣播並沒有消失，而是以另一種方式存在，各電台節目類型多元、百花爭妍，希望藉由「高雄廣播節」讓市民朋友找回對廣播曾經有過的熱情。

新聞局長丁允恭說，高雄廣播節活動分2部分，「網路票選」邀請民眾上網投票，選出心中「尚尬意」的流行音樂、公共服務、社區、趣味和個性節目及主持人，以及電台的台呼、LOGO；「實體活動」則於11月12日在中央公園圓形噴水廣場舉行，安排各電台攤位、透明廣播SHOW及廣播明日之星選拔等。

他表示，這次「高雄廣播節」獲得高雄14家在地電台響應參展，要聽見、看見廣播，2016高雄廣播節，邀請民眾一起與廣播面對面「相遇」，找回對廣播的熱情。

(中時)