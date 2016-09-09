最絕的考題 國外大學考試要學生選出助教照片

Reddit用戶Dovahkid上傳學校助教出的期中考題。(圖取自Dovahkid的Reddit帳戶)

哪一張照片是Dovahkid的助教?(圖取自Dovahkid的Reddit帳戶)

國外一所大學最近舉辦的期中考中，最後一題稍微嚇了一下許多一學期只來聽過一兩次課、或甚至是從未上課、只來考試的學生。這題列出四張亞洲男性的照片，並要求考生正確選出哪一張照片中的人是該堂課助教。

根據新聞網站Mashable報導，網友Dovahkid在社群網站Reddit上貼出一張該考題的照片，圖說寫道：「我的助教一直沒點名，考試當天他剛好出遠門，最後一題他出了這樣的問題....」照片中可看到，考題列出四位亞洲男性頭部的照片，全部都剪類似的短髮和戴相似的眼鏡，站在同一堆書的前面，考題要求學生圈選出助教的照片是哪張。

考題寫道：「現在學期已經過了約一半，所以我猜每個人至少都知道我是誰。讓我們來做個簡單的測驗：下列哪張照片是我 :)”」好在這題只值一分，所以對努力的學生的影響可能不大，但對那些幾乎都沒來上課、只想拚過關的學生而言，這分可能就很重要了。

也許有些人會反駁，很多人覺得別種族的人都長得很像，所以答錯也不是他們的錯。但事實上研究顯示，越常和不同種族的人接觸，就越能分辨各人細微的臉部差距，所以學生應該多和其他人接觸，或簡單來說乖乖地來上課。

(中時電子報)