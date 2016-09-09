天氣女孩劉玳妍違約案 高院改判敗訴賠百萬

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4年前在日本出道的我國女子偶像團體「天氣女孩」團員之一劉玳妍（藝名ICE），遭經紀公司十全媒體娛樂提告擅自拒絕配合商演等活動違約，要求賠償違約金500萬元。台北地院審理後判決十全媒體娛樂敗訴，案經上訴，高院認為，劉女片面終止經紀約已屬違約，改判劉女應賠償違約金100萬元，全案可上訴。

(中時)