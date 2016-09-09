嘉義抽驗中秋食品 52件均合格

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中秋節將近，嘉義縣衛生局抽驗月餅、餡料、烤肉醬等產品，依據衛生福利部公告檢驗方法進行，檢驗結果均合格，大腸桿菌等項目無超標。

嘉義縣衛生局今天表示，日前針對糕餅業、超市、傳統市場、販售月餅店家或餐廳等場所，進行食品良好衛生規範準則稽查，並抽驗月餅及餡料、烤肉醬、醬油等產品共52件。

衛生局指出，依據衛生福利部公告檢驗方法，分別檢驗大腸桿菌群、大腸桿菌、防腐劑、甜味劑、二氧化硫、著色劑等項目，檢驗結果均符合標準。

衛生局說，選購中秋食品應慎選信譽優良店家，糕餅類如蛋黃酥及綠豆椪等「高熱量、高糖分、高油脂」居多，民眾應適量食用；烤肉需注意食材新鮮度，生、熟食分開處理，防範食品中毒發生。

衛生局提醒民眾，選購食品標示看清楚，確認食品包裝完整及標示正確性，注意產品於有效日期內食用完畢，並依保存條件存放，以保持食品衛生、安全與品質。1050909

(中央社)