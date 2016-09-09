嘉義抽驗中秋食品 52件均合格
中秋節將近，嘉義縣衛生局抽驗月餅、餡料、烤肉醬等產品，依據衛生福利部公告檢驗方法進行，檢驗結果均合格，大腸桿菌等項目無超標。
嘉義縣衛生局今天表示，日前針對糕餅業、超市、傳統市場、販售月餅店家或餐廳等場所，進行食品良好衛生規範準則稽查，並抽驗月餅及餡料、烤肉醬、醬油等產品共52件。
衛生局指出，依據衛生福利部公告檢驗方法，分別檢驗大腸桿菌群、大腸桿菌、防腐劑、甜味劑、二氧化硫、著色劑等項目，檢驗結果均符合標準。
衛生局說，選購中秋食品應慎選信譽優良店家，糕餅類如蛋黃酥及綠豆椪等「高熱量、高糖分、高油脂」居多，民眾應適量食用；烤肉需注意食材新鮮度，生、熟食分開處理，防範食品中毒發生。
衛生局提醒民眾，選購食品標示看清楚，確認食品包裝完整及標示正確性，注意產品於有效日期內食用完畢，並依保存條件存放，以保持食品衛生、安全與品質。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。