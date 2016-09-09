KID搭愷樂主持 新節目話題不設限

節目「大學生了沒」收攤後，同時段由新節目「18歲不睡」接手，主持人由近來人氣竄升的KID搭擋愷樂主持。新節目主打年輕人感興趣的話題，主題不設限。

中天綜合台將從9月19日起，每週一到週五晚間11時推出新節目「18歲不睡」，之前已先公布由上一檔「大學生了沒」代班主持人KID接下主持棒，今天則揭曉搭檔，由「娛樂百分百」的愷樂出線。

愷樂說，很開心和KID合作，嘴甜誇他是「當紅炸子雞」和「綜藝小天王」，節目主KEY會交給他，「雖然他外表放蕩不羈，可是每次錄影都非常認真，不管是玩遊戲或其他內容，他都是全力以赴。」

但也正因KID敢衝敢玩的風格，被戲稱為「瘋面仔」，被問到KID在棚內主持失控，該如何應對，愷樂妙答，「他最近剛出書，又那麼忙，體力可能沒有以前好，相信會冷靜許多。」還順便虧他，「而且他痔瘡的問題應該還沒治好，要是太激動的話，痔瘡會噴血。」

近來愷樂跨行當歌手，主持和發片通告工作量暴增，忙到沒時間休假，現在手頭又多一個節目，她充滿感恩說，「現在綜藝界冰河期，還可以接到新節目，很惜福，忙得很開心。」

「18歲不睡」主打年輕人感興趣的話題，主題不設限。KID說，自己本來就無尺度、無極限，「其實我想講的，也都是我這個年紀的年輕人在想的東西。」並期待能在節目中幫年輕人發聲。1050909

(中央社)