福建師大陳慶元 金門大學講座
新學期開始，國立金門大學延攬福建師範大學教授陳慶元，開設「金門文學」及「中國古典詩詞」二門通識教育課程；金大歡迎民眾踴躍前往聆聽。
金大表示，陳慶元祖籍金門縣烈嶼鄉湖下，出生於廈門，南京師範大學中文研究所畢業。他醉心研究魏晉南北朝文學，1982年起任教於福建師範大學，現兼任閩學研究中心主任、「閩學研究」主編，指導博士班學生。
陳慶元曾任福州師範學院文學院院長及協和學院院長，學貫今古，著作等身，今已桃李滿天下；金門許多文學愛好者曾拜讀門下，成為他的高徒。
陳慶元說，這學期在金大教授的課程，內容著重於「金門文學」領域，期望讓學生深入了解金門在地文學；他說，金門歷史悠久，其中有世世代代的智慧累積，正須藉由這一代的手，認真、完整的傳遞給下一代。
對即將開設的二門課程，陳慶元表示，期盼透過每一堂課的講授與互動過程，期末時由學生提出研究報告集結成書，提高學生的成就感，藉此興發下一代對於文學愛好的種子，深化人文教育。
此外，身兼金門縣政顧問的陳慶元也提出對母縣產業的看法。他認為，金門不能長期依靠金酒這個單一性的產業，因為風險太大，必須發展其他的產業，例如觀光業；但觀光卻也不能永遠以戰役史蹟的防空洞、坑道等作為號召，必須深入思考金門可發展的強項，例如提昇金門醫院的水準，推動「醫美旅遊」、「洗腎」等行程。
陳慶元「金門文學」及「中國古典詩詞」二門通識課，每週一上午在金大理工大樓204教室上課。1050909
(中央社)
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