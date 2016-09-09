出席體育推手獎 蔡總統：體育團結台灣

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總統蔡英文今天出席體育推手獎典禮表示，體育可激勵人心、團結台灣，台灣也要團結起來，結合政府與民間力量，一起支持體育發展。

105年體育推手獎在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行頒獎典禮，為向幕後英雄表達感謝及敬佩，教育部體育署從民國98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動。

蔡總統說，體育推手功不可沒，不論提供贊助讓選手與教練無後顧之憂，或提供各種物資、醫療支持，讓選手能以最佳狀態，與世界上最頂尖選手一較高下，「絕對是讓選手在世界舞台發光發熱時候，不可或缺的幕後功臣」。

蔡總統表示，結合政府與民間力量，一起支持體育發展，希望企業更積極投入、贊助體育活動，政府也會媒合企業贊助與體育間需求。

蔡總統說，希望發展運動產業，強化體育活動行銷策略，發展產值龐大體育休閒產業鏈，企業對運動發展的支持就不再只是贊助，而是更有商機的投資。

蔡總統表示，政府目標以8年為期，結合公務預算、運動發展基金及民間資源，倍增體育經費，給體育界更多支持。健全體育發展，照顧選手，也要讓運動風氣更興盛，讓國民更健康，政府會全力以赴，希望更多體育推手一起努力。1050909

(中央社)