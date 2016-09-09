北韓核試 歐巴馬警告後果嚴重

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白宮發言人今天表示，針對在北韓核子試爆場偵測到地震活動一事，美國總統歐巴馬今天警告北韓將面臨「嚴重的後果」，呼籲南韓與日本領袖共同商議。

法新社報導，白宮新聞秘書厄尼思特（Josh Earnest）說：「總統指示，他接下來將持續與我們的盟友與夥伴商議，確保北韓的挑釁行動將面臨嚴重的後果。」

路透社報導，南韓總統府青瓦台今天表示，歐巴馬已經指示，將基於與南韓的共同防衛協定，採取所有可能行動，包含提供「核保護傘」（nuclear umbrella），保護南韓免受北韓威脅。

青瓦台指出，在偵測到北韓發生地震活動，且南韓與日本都認為是核子試爆後，歐巴馬隨即與南韓總統朴槿惠電話聯絡。

青瓦台表示，兩國領袖同意使用所有可用的方法，施壓北韓揚棄其核子計畫，包含通過新的聯合國安理會決議。（譯者：中央社許湘欣）1050909

(中央社)