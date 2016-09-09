酒駕逆向撞婦 警開2槍擊破車窗逮人
基隆34歲吳姓男子今天凌晨酒駕遭攔查，吳男心虛逆向加速逃逸，不僅撞傷婦人，還撞上橋墩，停下後還想逃跑，員警連開2槍，再用警棍擊破車窗，將吳男拉出駕駛座。
基隆市警局第一分局忠二路派出所副所長張發仁、警員羅祜辰，凌晨1時50分巡邏經過仁二、愛一路口時，見一部黑色轎車搖下車窗，駕駛吳男臉色漲紅疑似喝酒，立刻上前攔查。
未料，吳男見警方上門，立刻搖起車窗，以超過百公里時速逆向行駛，直到龍安街時，先撞上1名47歲連姓婦人，導致連婦臉、嘴及腰部受傷。
不過，吳男並未因此停下，依舊猛催油門，直到右轉成功一路時撞上成功陸橋橋墩，此時，吳男仍不肯罷休欲加速逃逸，員警立即喝令吳男下車，但吳男不聽制止，警方朝左前車輪和左前門各開1槍，再用警棍擊破車窗，將吳男拉出車外。
吳男下車時渾身散發濃厚酒味，經實施酒精濃度測試，酒測值高達每公升0.96毫克，全案訊後依公共危險罪及殺人未遂罪嫌，將吳男移送基隆地檢署偵辦。1050909
(中央社)
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